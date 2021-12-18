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Петренко покинула збірну України

Сьогодні 12:40 193 0
Біатлоністка повернеться в Україну
Петренко покинула збірну України
#Петренко

Джерело - suspilne.media.

29-річна українська біатлоністка Ірина Петренко пропустить гонку переслідування на етапі Кубка світу в Ансі.

Про це розповів тренер жіночої збірної України Урош Велепець в коментарі Суспільне Спорт.

"Ірина Петренко знову почала кашляти, ми її відправимо додому. Навіть нашому лікарю незрозуміло: нормальне тренування, на наступний день - кашель з самого ранку і цілу ніч не спить. Треба зробити обстеження і сказати, що треба робити: або відпочити, або лікувати. У понеділок - в Україну, як і Настя [Меркушина]. Будемо дивитися", - сказав Велепець.

Нагадаємо, Білосюк, Блашко та Джима побіжать гонку переслідування на Кубку світу.

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