Петренко покинула збірну України

29-річна українська біатлоністка Ірина Петренко пропустить гонку переслідування на етапі Кубка світу в Ансі.

Про це розповів тренер жіночої збірної України Урош Велепець в коментарі Суспільне Спорт.

"Ірина Петренко знову почала кашляти, ми її відправимо додому. Навіть нашому лікарю незрозуміло: нормальне тренування, на наступний день - кашель з самого ранку і цілу ніч не спить. Треба зробити обстеження і сказати, що треба робити: або відпочити, або лікувати. У понеділок - в Україну, як і Настя [Меркушина]. Будемо дивитися", - сказав Велепець.