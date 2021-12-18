Велепець: Джима може боротися за ТОП-3

Українська біатлоністка Юлія Джима може покращити свої результати на етапах Кубку світу.

Про це розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Щодо Джими, то стрільба вже кілька днів нестабільна. Це не технічна помилка, потрібно просто заспокоїтись та працювати.

Впевнений, що влучатиме. Радий, що швидкість залишилася, і може з нулем потрапляти до ТОП-3 чи ТОП-6", - зазначив Велепець.