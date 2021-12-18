Велепець: Джима може боротися за ТОП-3

Джерело - suspilne.media.
Українська біатлоністка Юлія Джима може покращити свої результати на етапах Кубку світу.
Про це розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.
"Щодо Джими, то стрільба вже кілька днів нестабільна. Це не технічна помилка, потрібно просто заспокоїтись та працювати.
Впевнений, що влучатиме. Радий, що швидкість залишилася, і може з нулем потрапляти до ТОП-3 чи ТОП-6", - зазначив Велепець.
Раніше, Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі.