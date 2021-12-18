Миколенко став гравцем Евертона - журналіст
Вчора 15:39 1078
Збірна України програла Франції на турнірі у Польщі
Сьогодні 00:13 823
Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22
Вчора 23:45 326
Федерація боксу України сфальсифікувала вибори президента
Вчора 22:16 1316
Лаціо здолало Дженоа Шевченка у 18 турі Серії А
Вчора 21:25 505
Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди
Вчора 17:55 2474
Українці невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу в Ансі
Вчора 16:47 932
ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з дотепними принтами про український футбол
Вчора 16:22 675
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України
Вчора 15:26 618 1
Ломаченка відсторонили від боксу на невизначений термін
Вчора 15:16 5406
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Велепець: Джима може боротися за ТОП-3

Сьогодні 10:26 147 0
Урош Велепець прокоментував 40 місце Юлії Джими у спринті на четвертому етапі Кубка світу у французькому Ансі.
Велепець: Джима може боротися за ТОП-3
#Юлія Джима

Джерело - suspilne.media.

Українська біатлоністка Юлія Джима може покращити свої результати на етапах Кубку світу.

Про це розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Щодо Джими, то стрільба вже кілька днів нестабільна. Це не технічна помилка, потрібно просто заспокоїтись та працювати.

Впевнений, що влучатиме. Радий, що швидкість залишилася, і може з нулем потрапляти до ТОП-3 чи ТОП-6", - зазначив Велепець.

Раніше, Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі.

Коментарі ()