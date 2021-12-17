Ткаленко у спринті в Ансі показав свій найгірший результат у кар'єрі

Джерело - Трибуна.
Український біатлоніст Руслан Ткаленко фінішував 108-м у спринті на четвертому етапі Кубка світу в Ансі.
Про це повідомляє Трибуна.
Це найгірший результат українця у кар'єрі.
Він допустив 3 промахи і закінчив гонку передостаннім із відставанням 4 хвилини і 12 секунд від Йоганнеса Бо, який здобув перемогу.
Раніше Ткаленко займав 96-е місце в спринті на чемпіонаті Європи минулого сезону і ставав 93-м на етапі Кубка світу в Естерсунді в сезоні 2017/18.
Нагадаємо, Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу.