Ткаленко у спринті в Ансі показав свій найгірший результат у кар'єрі

Українець прийшов 108-м

Джерело - Трибуна.

Український біатлоніст Руслан Ткаленко фінішував 108-м у спринті на четвертому етапі Кубка світу в Ансі.

Про це повідомляє Трибуна.

Це найгірший результат українця у кар'єрі.

Він допустив 3 промахи і закінчив гонку передостаннім із відставанням 4 хвилини і 12 секунд від Йоганнеса Бо, який здобув перемогу.

Раніше Ткаленко займав 96-е місце в спринті на чемпіонаті Європи минулого сезону і ставав 93-м на етапі Кубка світу в Естерсунді в сезоні 2017/18.

Нагадаємо, Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу.