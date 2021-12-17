Збірна України назвала склад на четвертий етап Кубка світу з біатлону

Гонка розпочнеться о 15:15

Другою гонкою четвертого етапу Кубка світу з біатлону у французькому Ансі стане чоловічий спринт.

У чоловічому спринті візьмуть участь лише три українці, хоча квота складає п'ять біатлоністів. Це пов'язано з тим, що основа збірної України пропускає етап в Ансі.

Першим на дистанцію серед українців вийде Артем Тищенко (40-й номер), Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк отримали 60-й та 69-й номери відповідно.

Спринт розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Нагадаємо, Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі.