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Збірна України назвала склад на четвертий етап Кубка світу з біатлону

Сьогодні 08:27 234 0
Гонка розпочнеться о 15:15
Збірна України назвала склад на четвертий етап Кубка світу з біатлону

Джерело - suspilne.media.

Другою гонкою четвертого етапу Кубка світу з біатлону у французькому Ансі стане чоловічий спринт. 

У чоловічому спринті візьмуть участь лише три українці, хоча квота складає п'ять біатлоністів. Це пов'язано з тим, що основа збірної України пропускає етап в Ансі.

Першим на дистанцію серед українців вийде Артем Тищенко (40-й номер), Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк отримали 60-й та 69-й номери відповідно.

Спринт розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Нагадаємо, Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі.

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