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Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 15:11 25740 0
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.

Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Розклад другого етапу Кубка світу в Естерсунді

2 грудня

Спринт (жінки) - 14:45

Спринт (чоловіки) - 17:30

4 грудня

Гонка переслідування (жінки) - 14:00

Естафета (чоловіки) - 16:10

5 грудня

Естафета (жінки) - 13:35

Гонк переслідування (чоловіки) - 16:15

До вашої уваги пряма трансляція усіх без виключення гонок біатлонного сезону.

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