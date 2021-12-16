Джерело - Чемпіон.
27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.
Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок
Розклад другого етапу Кубка світу в Естерсунді
2 грудня
Спринт (жінки) - 14:45
Спринт (чоловіки) - 17:30
4 грудня
Гонка переслідування (жінки) - 14:00
Естафета (чоловіки) - 16:10
5 грудня
Естафета (жінки) - 13:35
Гонк переслідування (чоловіки) - 16:15
До вашої уваги пряма трансляція усіх без виключення гонок біатлонного сезону.
Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22