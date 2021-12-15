Різдвяну гонку-2021 перенесли до Рупольдингу

У Гельзенкірхені гонка знову не відбудеться

Різдвяна гонка-2021 не відбудеться у Гельзенкірхені, а перенесено на біатлонний стадіон у Рупольдингу.

Про це заявив керівник Німецького лижного союзу Франц Штайнле.

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок "Ми всі з нетерпінням чекали на повернення на "Шальке" цієї зими. Але я справді вдячний за те, що Різдвяна гонка знову може відбутися в Рупольдингу. Шанувальники біатлону можуть розраховувати, що побачать по ТБ цікаві змагання", - заявив Штайнле.

Таким чином, Різдвяна гонка відбудеться у Рупольдингу вже вдруге поспіль. Причиною перенесення є карантинні обмеження, через які гонка відбудеться без глядачів на трибунах.