Лідери збірної України пропустять четвертий етап Кубка світу

Таке рішення прийняв тренерський штаб

Чоловіча збірна України з біатлону виступить неосновним складом на четвертому етапі Кубка світу у французькому Ансі.

Про це повідомив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак у коментарі Суспільне Спорт.

Не виступатимуть у Франції Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал. Це пов'язано з особливостями підготовки до Олімпійських Ігор.

В Ансі поїдуть три біатлоністи, які також готувалися до сезону з командою "А" - Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко.

Нагадаємо, Підручний - у ТОП-20 гонки переслідування на третьому етапі Кубка світу.