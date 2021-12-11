Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Джерело - Чемпіон.
Традиційним етапом у шведському Естерсунді 27 листопада стартує Кубок світу з біатлону. Біатлоністи проведуть 9 етапів світового кубка, щоб визначити володарів Великого та Малих кришталевих глобусів. Також збірні команди поборються за першість у Кубку націй, завдяки якому визначиться квота (кількість учасників у етапі на наступний сезон від кожної країни - ред.).
Цей біатлонний сезон є особливим через те, що з 4 по 20 лютого 2022 року в Пекіні відбудуться Зимові Олімпійські ігри. Змагання на Олімпіаді до заліку Кубка світу не входитимуть.
Розклад Кубка світу
Естерсунд (Швеція) - 1-й етап (27 листопада - 5 грудня)
27 листопада
12:45 - Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
16:00 - Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
28 листопада
12:00 - Спринт, 7,5 км, жінки
14:45 - Спринт, 10 км, чоловіки
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Естерсунд (Швеція) - 2-й етап (2 грудня - 5 грудня)
2 грудня
14:45 - Спринт, 7,5 км, жінки
17:30 - Спринт, 10 км, чоловіки
4 грудня
14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:10 - Естафета, 4х7,5, чоловіки
5 грудня
13:35 - Естафета, 4х6, жінки
16:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
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Гохфільцен (Австрія) - 3-й етап (10 - 12 грудня)
10 грудня
12:25 - Спринт, 10 км, чоловіки
15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки
11 грудня
13:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:15 - Естафета, 4х6 км, жінки
12 грудня
12:45 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
15:30 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
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Аннесі (Франція) - 4-й етап (16 - 19 грудня)
16 грудня
15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки
17 грудня
15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки
18 грудня
14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
19 грудня
13:45 - Мас-старт, 12,5 км, жінки
15:45 - Мас-старт, 15 км, чоловіки
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Обергоф (Німеччина) - 5-й етап (6 - 9 січня)
6 січня
15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки
7 січня
15:15 - спринт, 7,5 км, жінки
8 січня
13:15 - Змішана естафета
15:45 - Одиночна змішана естафета
9 січня
13:30 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
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Рупольдінг (Німеччина) - 6-й етап (12 - 16 січня)
12 січня
15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки
13 січня
15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки
14 січня
15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки
15 січня
15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
16 січня
13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
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Антхольц-Антерсельва (Італія) - 7-й етап (20 - 23 січня)
20 січня
15:15 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
21 січня
15:15 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки
22 січня
13:50 - Мас-старт, 15 км, чоловіки
16:00 - Естафета, 4х6 км, жінки
23 січня
13:15 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
16:15 - Мас-старт, 12,5 км, жінки
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Контіолагті (Фінляндія) - 8-й етап (3 - 6 березня)
3 березня
15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки
4 березня
15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
5 березня
13:15 - Спринт, 7,5 км, жінки
16:00 - Спринт, 10 км, чоловіки
6 березня
13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:40 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
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Отепяя (Естонія) - 9-й етап (10 - 13 березня)
10 березня
15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки
11 березня
15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки
12 березня
14:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
16:15 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
13 березня
13:30 - Змішана естафета
16:15 - Одиночна змішана естафета
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Голменколлен (Норвегія) - 10-й етап (17-20 березня)
17 березня
16:45 - Спринт, 7,5 км, жінки
18 березня
16:45 - Спринт, 10 км, чоловіки
19 березня
13:50 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
20 березня
13:50 - Мас-старт, 12,5 км, жінки
16:00 - Мас-старт, 15 км, чоловіки