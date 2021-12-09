Українську біатлоністку не допускають до тренувань у Гохфільцені

Повернення Ольги Абрамової на Кубок світу на етапі в Гохфільцені (10-12 грудня) ускладнилося.

Про це розповіла сама біатлоністка в Instagram.

"Хлопці, все нормально, стартую точно, але без перегляду траси та стрільби. Рік тому Кубок світу у Гохфільцені ми дивилися так.

Сьогодні я тут, але не факт, що стартану, бо два дні немає результатів ПЛР-тестів, і я не можу отримати акредитацію. У кращому разі одразу на старт без офіційного тренування", - повідомила Абрамова.