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Абрамова виступить на етапі Кубка світу у Хохфільцені

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Ольга замінить Анастасію Меркушину
Абрамова виступить на етапі Кубка світу у Хохфільцені
#Абрамова, #Меркушина, #Бех, #Журавок

Джерело - Biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Ольга Абрамова приєднається до основної команди на етапі Кубка світу, що відбуватиметься в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

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Етап у Гохфільцені відбудеться з 10 до 12 грудня.

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