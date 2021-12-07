Ольга замінить Анастасію Меркушину

Українська біатлоністка Ольга Абрамова приєднається до основної команди на етапі Кубка світу, що відбуватиметься в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Ольга замінить Анастасію Меркушину, яка повернеться до України через проблеми зі здоров'ям.

Катерина Бех проведе тренувальний збір, після чого можлива ротація на четвертий етап Кубка світу в Ансі.

Юлії Журавок може виступити на третьому етапі Кубка IBU в Обертіліасі.

Етап у Гохфільцені відбудеться з 10 до 12 грудня.

Раніше Бринзак назвав умови, за яких сестри Семеренко зможуть повернутися на Кубок світу.