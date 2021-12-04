Петренко - у ТОП-25 мас-старту на другому етапі Кубку IBU

Українки провалили мас-старт у Шушені

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 грудня, завершився жічноий мас-старт у рамках другого етапу Кубку IBU в норвезькому Шушені.

Перемогу здобула норвежка Рагнільд Фемштейневік, другою фінішувала російнка Анастасія Шевченко. Трійку замкнула французька біатлоністка Паула Боте.

Найкращою серед українок завершила гонку Ірина Петренко на 21-й позиції.