Петренко - у ТОП-25 мас-старту на другому етапі Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 грудня, завершився жічноий мас-старт у рамках другого етапу Кубку IBU в норвезькому Шушені.
Перемогу здобула норвежка Рагнільд Фемштейневік, другою фінішувала російнка Анастасія Шевченко. Трійку замкнула французька біатлоністка Паула Боте.
Найкращою серед українок завершила гонку Ірина Петренко на 21-й позиції.
Кубок IBU
Мас-старт, Жінки
4 грудня
1. Рагнільд Фемштейневік (0+0+0+1) 40:21,2
2. Анастасія Шевченко (0+0+0+1) +10,6
3. Паула Боте (0+0+1+0) +22,4
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21. Ірина Петренко (0+1+0+0) +2:17,0
28. Ольга Абрамова (1+1+0+1) +2:43,9
32. Ганна Кривонос (1+0+1+0) +3:06,7
55. Анастасія Рассказова (2+2+1+1) +6:57,7
Нагадаємо, Труш потрапив до ТОП-10 мас-старту.