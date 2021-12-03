Доценко потрапив до ТОП-15 спринту на другому етапі Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 грудня, завершився чоловічий спринт у рамках другого етапу Кубку IBU в норвезькому Шушені
Перемогу здобув росіянин Антон Бабіков, з другим часом на фініш прийшов норвежець Філіп Андерсен, трійку замкнув його співвітчизник Хавард Богетвейт.
Найкращим серед українців виявився Андрій Доценко, який прийшов 11-м. 28-м став Артем Тищенко. Також до ТОП-40 увійшов Віталій Труш - він 35-й.
Кубок IBU
Спринт, Чоловіки
3 грудня
1. Антон Бабіков (0+0) 24:32,28
2. Філіп Андерсен (1+0) +0,9
3. Хавард Богетвейт (0+1) +9,8
...
11. Андрій Доценко (0+0) +1:02,2
28. Артем Тищенко (0+1) +1:47,5
35. Віталій Труш (1+1) +2:04,1
45. Денис Насико (0+3) +2:21,7
65. Андрій Орлик (2+1) +3:10,3
68. Руслан Бригадир (1+0) +3:15,8
Нагадаємо, IBU назвав гонорари на Кубок світу 2021/2022.