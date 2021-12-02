Підручний: Забули сказати французам і шведам, що Олімпіада не в грудні

Український біатлоніст Дмитро Підручний розраховує набрати оптимальну форму ближче до Олімпійських ігор.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Я часто так біжу, що з кожним колом додаю. Стараюся видавати той запас, який є. Сьогодні, в принципі, також так вийшло: розподілив рівно сили так, щоб на останньому колі видати все, що маю. Сьогодні й біглося краще, ніж у попередніх гонках. Думаю, що з кожним стартом набираю трохи більше швидкості.

Почуваюся добре на трасі. Є сили, є велике бажання. Просто через об'єктивні причини не набрав зараз потрібної форми, тому, можливо, не вистачає швидкості. Як казав нещодавно в інтерв'ю [Стурла] Леґрейд – французам і шведам, мабуть, забув сказати – Олімпіада не в грудні, а в лютому. Думаю, до лютого я наберу оптимальну форму", - відзначив Підручний.