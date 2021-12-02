Блашко оцінила дебютну гонку на Кубку світу 2021/22

Українська біатлоністка Дар'я Блашко виконала задачі-мінімум у спринті на другому етапі Кубка світу.

Про це розповіла сам спортсменка.

"Я в себе в голові приблизно визначила ритм, але судячи з результатів, не супер усе вийшло. Останніми днями й самопочуття було не дуже. Але сьогодні вирішили боротися, все одно виходити на старт, уже як є. [На вогневому рубежі була] чисто моя помилка. Трохи втратила концентрацію. У підсумку – хиба.

Я була дуже рада, що мене все-таки запросили сюди, на другий етап. Але, в цілому, після переїзду – можливо, через те, що ми були там ізольовані, може, ще якась причина, – було таке відчуття, що одразу зловила якийсь передзастудний стан. Не можу сказати, з чим пов'язаний. Наче не хворою і не здоровою була кілька днів.

В Ідре почали дуже добре. Тут, в принципі, для першого старту й пізнього номера, також не так погано, я вважаю. Думаю, що поки що тверда "трієчка" в сумі", – підсумувала Блашко.