Велепець: Командно це поганий результат, немає чого додати

Тренер жіночої команди України з біатлону Урош Велепець залишився незадоволений загальним виступом команди у спринті.

Про це розповів сам наставник.

"Командно це результат поганий. Тут немає чого додати. Порадувала Юлія, вона з кожною гонкою біжить швидше, з нулем була б поруч із квітковою церемонією. Одна хиба під час габаритного пострілу - нічого страшного, сезон довгий. 19-е місце з хибою - хороша позиція, тому Юлію можна лише похвалити", - відзначив Велепець.