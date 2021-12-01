Збірна України назвала склад на спринт другого етапу Кубку світу в Естерсунді

Підручний та Білосюк розпочнуть спринт

Джерело - Чемпіон.

Визначився склад збірної України з біатлону на спринт другого етапу Кубка світу, який відбудеться у четвер 2 грудня, в Естерсунді (Швеція).

Україну представлять Олена Білосюк(8), Юлія Джима(18), Віта Семеренко(49), Валя Семеренко(93), Дар'я Блашко(113).

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До списку старшого тренера чоловічої збірної Юрія Санітри увійшли Дмитро Підручний(8), Артем Прима(44), Антон Дудченко(59), Богдан Цимбал(91), Тарас Лесюк(112)

Нагадаємо, Блашко взяла другу бронзу поспіль на етапі Кубка IBU.