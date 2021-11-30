Визначився склад збірної України на суперспринти етапу Кубка IBU у Шушені

Джерело - biathlon.com.ua.
1 грудня, у норвезькому Шушені суперспринтами у жінок та чоловіків стартує другий етап Кубка IBU.
Про це повідомляє Український біатлон.
Супер-спринт. Чоловіки(11:00)
5. Артем Тищенко
18. Віталій Труш
56. Денис Насико
58. Руслан Ткаленко
105. Андрій Доценко
112. Степан Кінаш
Супер-спринт. Жінки(14:40)
13. Ольга Абрамова
35. Катерина Бех
59. Ірина Петренко
86. Анна Кривонос
100. Анастасія Рассказова
Раніше, збірна України назвала склад на другий етап Кубка світу з біатлону.