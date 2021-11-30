Визначився склад збірної України на суперспринти етапу Кубка IBU у Шушені

Став відомий склад збірної України

1 грудня, у норвезькому Шушені суперспринтами у жінок та чоловіків стартує другий етап Кубка IBU.

Про це повідомляє Український біатлон.

Супер-спринт. Чоловіки(11:00)

5. Артем Тищенко

18. Віталій Труш

56. Денис Насико

58. Руслан Ткаленко

105. Андрій Доценко

112. Степан Кінаш

Супер-спринт. Жінки(14:40)

13. Ольга Абрамова

35. Катерина Бех

59. Ірина Петренко

86. Анна Кривонос

100. Анастасія Рассказова

Раніше, збірна України назвала склад на другий етап Кубка світу з біатлону.