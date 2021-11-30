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Визначився склад збірної України на суперспринти етапу Кубка IBU у Шушені

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Став відомий склад збірної України
Визначився склад збірної України на суперспринти етапу Кубка IBU у Шушені
#Бех, #Тищенко, #Петренко

Джерело - biathlon.com.ua.

1 грудня, у норвезькому Шушені суперспринтами у жінок та чоловіків стартує другий етап Кубка IBU.

Про це повідомляє Український біатлон.

Супер-спринт. Чоловіки(11:00)

5.  Артем Тищенко
18.  Віталій Труш
56.  Денис Насико
58.  Руслан Ткаленко
105.  Андрій Доценко
112.  Степан Кінаш

Супер-спринт. Жінки(14:40)

13.  Ольга Абрамова
35.  Катерина Бех
59.  Ірина Петренко
86.  Анна Кривонос
100.  Анастасія Рассказова

Раніше, збірна України назвала склад на другий етап Кубка світу з біатлону.

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