Підручний: Підтримка вболівальників на трасі дуже мотивує

Лідер збірної України увійшов до ТОП-25 спринту

Вболівальники на трасі та на трибуні допомагають біатлоністам вмикати резерви та покращувати результати.

Про це розповів лідер збірної України Дмитро Підручний.

"Минулого сезону перші кілька етапів не відчувалася атмосфера Кубків світу та таких великих змагань. Але особисто мені комфортніше та емоційніше бігти, коли є багато вболівальників, особливо наших", - заявив біатлоніст.

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"Коли вболівальники підтримують тебе на трасі та з трибун, це дуже мотивує. Такий своєрідний поштовх, коли ти з останніх сил борешся на дистанції, і хтось тебе підганяє, одразу відкриваються резерви і намагаєшся покращити результат", - сказав Підручний.

Нагадаємо, зірковий норвезький біатлоніст під час гонки ледь не відморозив статевий орган.