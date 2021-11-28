Український біатлоніст Дмитро Підручний на Олімпіаді не хоче пропускати індивідуальну гонку.

Про це заявив сам спортсмен.

"Є така інформація, що у цей період завжди дуже холодно, велика вологість, а на стрільбищі сильний вітер. Це все, що ми знаємо.

На Олімпіаді мені не хотілося б пропускати індивідуальну гонку. На Іграх вона буде першою з особистих стартів, тому її пропуск може дуже негативно вплинути на потрапляння в мас-старт.

На Олімпіаді потрібно використати кожен шанс", - сказав Підручний.