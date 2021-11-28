Абрамова фінішувала 15-ою у персьюті на першому етапі Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
У шведському Ідре завершилася жіноча гонка переслідування в рамках третього дня змагань першого етапу Кубка IBU.
Українка Ольга Абрамова посіла 15-е місце, Дар'я Блашко - 22-е.
Кубок IBU
Жінки
Перший етап
Гонка переслідування
28 листопада
1. Франциска Гільдебранд (0+0+2+0) 30:12,7
2. Євгенія Буртасова (0+0+0+0) +11,6
3. Паула Боте (0+1+0+1) + 52,5
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15. Ольга Абрамова (0+1+0+1) +1:43,2
22. Дар'я Блашко (1+1+0+1) +2:25,7
24. Ганна Кривоніс (0 +0+0+1) +2:40,0
48. Надія Бєлкіна (1+1+1+1) +5:05,3
54. Анастасія Рассказова (2+0+1+0) +5:56,5
Нагадаємо, Блашко взяла другу бронзу поспіль на етапі Кубка IBU.