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Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Сьогодні 17:30 7560 0
Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок
#Біатлон, #Кубок світу

Джерело - Чемпіон.

Традиційним етапом у шведському Естерсунді 27 листопада стартує Кубок світу з біатлону. Біатлоністи проведуть 9 етапів світового кубка, щоб визначити володарів Великого та Малих кришталевих глобусів. Також збірні команди поборються за першість у Кубку націй, завдяки якому визначиться квота (кількість учасників у етапі на наступний сезон від кожної країни - ред.).

Цей біатлонний сезон є особливим через те, що з 4 по 20 лютого 2022 року в Пекіні відбудуться Зимові Олімпійські ігри. Змагання на Олімпіаді до заліку Кубка світу не входитимуть.

Розклад Кубка світу

Естерсунд (Швеція) - 1-й етап (27 листопада - 5 грудня)

27 листопада

12:45 - Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

16:00 - Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

28 листопада

12:00 - Спринт, 7,5 км, жінки

14:45 - Спринт, 10 км, чоловіки

2 грудня

14:45 - Спринт, 7,5 км, жінки

17:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

4 грудня

14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:10 - Естафета, 4х7,5, чоловіки

5 грудня

13:35 - Естафета, 4х6, жінки

16:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

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Гохфільцен (Австрія) - 2-й етап (10 - 12 грудня)

10 грудня

12:25 - Спринт, 10 км, чоловіки

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

11 грудня

13:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 - Естафета, 4х6 км, жінки

12 грудня

12:45 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

15:30 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

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Аннесі (Франція) - 3-й етап (16 - 19 грудня)

16 грудня

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

17 грудня

15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки

18 грудня

14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

19 грудня

13:45 - Мас-старт, 12,5 км, жінки

15:45 - Мас-старт, 15 км, чоловіки

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Обергоф (Німеччина) - 4-й етап (6 - 9 січня)

6 січня

15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки

7 січня

15:15 - спринт, 7,5 км, жінки

8 січня

13:15 - Змішана естафета

15:45 - Одиночна змішана естафета

9 січня

13:30 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

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Рупольдінг (Німеччина) - 5-й етап (12 - 16 січня)

12 січня

15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки

13 січня

15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

14 січня

15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки

15 січня

15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

16 січня

13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

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Антхольц-Антерсельва (Італія) - 6-й етап (20 - 23 січня)

20 січня

15:15 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

21 січня

15:15 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки

22 січня

13:50 - Мас-старт, 15 км, чоловіки

16:00 - Естафета, 4х6 км, жінки

23 січня

13:15 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

16:15 - Мас-старт, 12,5 км, жінки

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Контіолагті (Фінляндія) - 7-й етап (3 - 6 березня)

3 березня

15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки

4 березня

15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

5 березня

13:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

16:00 - Спринт, 10 км, чоловіки

6 березня

13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:40 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

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Отепяя (Естонія) - 8-й етап (10 - 13 березня)

10 березня

15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

11 березня

15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки

12 березня

14:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

16:15 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

13 березня

13:30 - Змішана естафета

16:15 - Одиночна змішана естафета

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Голменколлен (Норвегія) - 9-й етап (17-20 березня)

17 березня

16:45 - Спринт, 7,5 км, жінки

18 березня

16:45 - Спринт, 10 км, чоловіки

19 березня

13:50 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

20 березня

13:50 - Мас-старт, 12,5 км, жінки

16:00 - Мас-старт, 15 км, чоловіки

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