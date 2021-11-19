Лідер збірної України Сергій Семенов пропустить старт сезону 2021/2022.

Про це заявив головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

"Коронавірус негативно вплинув на здоров'я Сергія Семенова. Тож у суботу він вилітає до України на медогляд. Будемо оперативно вирішувати ситуацію за станом спортсменів, багато змін у плані підготовки не буде", - заявив тренер.

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"Не хочу говорити за Сергія, на мій погляд він наразі не готовий стартувати на Кубку світу або Кубку IBU. Він повернеться додому і за медичними аналізами, гадаю, ухвалить правильне рішення", – сказав Санітра.