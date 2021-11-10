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Санітра пояснив формування складу збірної України на перший етап Кубка світу

Сьогодні 15:55 191 0
Юрай Санітра прокоментував склад на перший етап Кубка світу
Санітра пояснив формування складу збірної України на перший етап Кубка світу
#Санітра

Джерело - xsport.ua.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра пояснив формування складу на перший етап Кубка світу.

"У ситуації, що склалася, ми не плануємо проводити контрольні гонки, оскільки частина команди поки що перебуває на самоізоляції. Радий, якщо перед початком сезону зможу вибрати 4-5 повністю здорових спортсменів.

Зараз ми змінили стратегію, за якою на початку сезону 4 спортсмени мали вирушити на Кубок світу, а 4 на Кубок IBU. Ухвалено рішення, що на першому етапі Кубка IBU виступлять спортсмени команди Б, а Кубок світу закриє основа", - сказав Санітра.

Нагадаємо, українські біатлоністи опинились на самоізоляції в Норвегії.

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