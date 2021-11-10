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Жіноча збірна України достроково завершила збір у норвезькому Бейтостолені

Сьогодні 15:25 242 0
Через спалах Covid-19 команда продовжить підготовку у Шушені
Жіноча збірна України достроково завершила збір у норвезькому Бейтостолені

Джерело - xsport.ua.

Жіноча збірна України з біатлону під керівництвом Уроша Велепца після тижня тренувань у норвезькому Бейтостолені, переїхала до Шушена, де проведе частину вкатки, що залишилася, перед початком сезону.

Спочатку планувалося, що в Бейтостолені команда пробуде до 11 листопада, після чого вирушить до Шушена, щоб взяти участь у традиційних передсезонних стартах Sesongstart Skiskyting.

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Однак, через спалах COVID-19 у чоловічій команді було ухвалено рішення переїхати до Шушена на 3 дні раніше, щоб виключити ризики зараження спортсменок.

Наразі у Шушені перебуває 9 біатлоністок - це Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Ірина Петренко (Варвинець), Анастасія Меркушина, Катерина Бех, Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, а також Віта та Валя Семеренко, які готуються під керівництвом Григорія Шамрая.

Своєю чергою, Дар'я Блашко, яка проводить підготовку з особистим тренером Володимиром Махлаєвим, залишилася тренуватися в Бейтостолені. Там же знаходиться і Ганна Кривоніс, яка після падіння на попередньому зборі в Лівіньо поки що не виконує важкої інтенсивної роботи.

Нагадаємо, українські біатлоністи опинились на самоізоляції в Норвегії.

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