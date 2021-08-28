 Труш посів 7 місце спринту на літньому чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Труш посів 7 місце спринту на літньому чемпіонаті світу

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Труш посів 7 місце спринту на літньому чемпіонаті світу
#Труш

Джерело - Чемпіон.

У чеському Нове Место відбувся чоловічий спринт у рамках літнього чемпіонату світу.

Перемогу здобув чеський спортсмен Міхал Крчмарж.

Серед українців найкращий результат показав Віталій Труш - він фінішував сьомим.

Літній чемпіонат світу
Нове Место, Чехія
Спринт
28 серпня
1.  Міхал Крчмарж (0+0)  19:18,5
2.  Матей Балога (0+0)  +10,2
3.  Корнел Пучану (2+0)  +23,1
...
7.  Віталій Труш (0+1)  +36,9
12.  Андрій Доценко (1+0)  +1:00,9
23.  Денис Насико (0+3)  +1:35,8
24.  Сергій Телень (0+1)  +1:35,9
27.  Руслан Бригадир (1+1)  +1:42,4

Нагадаємо, Джима - у ТОП-5 спринту на літньому чемпіонаті світу.

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