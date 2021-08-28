Труш посів 7 місце спринту на літньому чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У чеському Нове Место відбувся чоловічий спринт у рамках літнього чемпіонату світу.
Перемогу здобув чеський спортсмен Міхал Крчмарж.
Серед українців найкращий результат показав Віталій Труш - він фінішував сьомим.
Літній чемпіонат світу
Нове Место, Чехія
Спринт
28 серпня
1. Міхал Крчмарж (0+0) 19:18,5
2. Матей Балога (0+0) +10,2
3. Корнел Пучану (2+0) +23,1
...
7. Віталій Труш (0+1) +36,9
12. Андрій Доценко (1+0) +1:00,9
23. Денис Насико (0+3) +1:35,8
24. Сергій Телень (0+1) +1:35,9
27. Руслан Бригадир (1+1) +1:42,4
Нагадаємо, Джима - у ТОП-5 спринту на літньому чемпіонаті світу.