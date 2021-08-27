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Джима виграла срібло у суперспринті на Літньому чемпіонаті світу

Сьогодні 16:41 363 0
Перша медаль збірної України на літньому чемпіонаті світу
Джима виграла срібло у суперспринті на Літньому чемпіонаті світу
#Джима

Джерело - Чемпіон.

У чеському Нове Место відбувся жіночий суперспринт у рамках літнього чемпіонату світу.

До фінальної гонки відібрались 5 українських біатлоністок, кваліфікаційну гонку не пройшла лише Надія Бєлкіна, яка фінішувала 41-ю. 

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка 1 секунду програла переможниці гонки Маркетів Давідовій з Чехії.

Літній чемпіонат світу
Нове Место, Чехія
Суперспринт
27 серпня
1. Маркета Давідова (Чехія; 1+0+1+1) 20:55.4
2. Юлія Джима (Україна; 0+0+1+1) +1.2
3. Ірина Казакевич (РБУ; 0+0+2+3) +9.5
...
18. Дар'я Блашко (Україна; 0+2+0+2) +1:05.8
25. Олена Білосюк (Україна; 1+1+1+2) +1:50.9
26. Ольга Абрамова (Україна; 1+0+1+1) +1:52:3
29. Анна Кривонос (Україна; 2+1+3+2) +2:31.6
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