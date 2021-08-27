Джима виграла срібло у суперспринті на Літньому чемпіонаті світу

Перша медаль збірної України на літньому чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

У чеському Нове Место відбувся жіночий суперспринт у рамках літнього чемпіонату світу.

До фінальної гонки відібрались 5 українських біатлоністок, кваліфікаційну гонку не пройшла лише Надія Бєлкіна, яка фінішувала 41-ю.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка 1 секунду програла переможниці гонки Маркетів Давідовій з Чехії.

Літній чемпіонат світу

Нове Место, Чехія

Суперспринт

27 серпня

1. Маркета Давідова (Чехія; 1+0+1+1) 20:55.4

2. Юлія Джима (Україна; 0+0+1+1) +1.2

3. Ірина Казакевич (РБУ; 0+0+2+3) +9.5

...

18. Дар'я Блашко (Україна; 0+2+0+2) +1:05.8

25. Олена Білосюк (Україна; 1+1+1+2) +1:50.9

26. Ольга Абрамова (Україна; 1+0+1+1) +1:52:3

29. Анна Кривонос (Україна; 2+1+3+2) +2:31.6