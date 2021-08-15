Підручний став сьомим у кваліфікації чоловічої шоу-гонки City-Biathlon

Джерело - Чемпiон.
У німецькому Вісбадені відбулася кваліфікація чоловічої традиційної шоу-гонки City-Biathlon.
Джима посіла 7 місце в кваліфікації шоу-гонки City-Biathlon
Україну представив Дмитро Підручний, який фінішував сьомим.
Після першої стрільби, на якій Підручний відпрацював чисто, він захопив лідерство, однак два запасних патрони на рубежі з положення стоячи відкинули Дмитра на сьоме місце.
Першим в кваліфікації фінішував норвежець Тар'єй Бо, другим став його брат Йоганнес, а замкнув топ-3 Лукас Гофер з Італії.
Фінальна частина гонки розпочнеться о 17:15 за київським часом.