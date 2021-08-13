Санітра: Ця Олімпіада буде найскладнішою у моїй тренерській кар'єрі

Джерело - biathlon.com.ua.
Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра очікує на складні гонки у рамках Олімпійських ігор-2022, які відбудуться в лютому наступного року у Пекіні.
Про це заявив сам фахівець.
"Можу сказати, що майбутня Олімпіада буде, напевно, найскладнішою в моїй тренерській кар'єрі. В першу чергу тому, що ми не знаємо умов, які на нас там чекають, і, відповідно, підготуватися до них дуже складно.
Поки все, що нам доступно - усні коментарі. Але, сподіваюся, ближче до початку сезону ми отримаємо більше інформації", - сказав Санітра.
Раніше, Підручний виграв контрольну гонку збірної України.