Санітра: Ця Олімпіада буде найскладнішою у моїй тренерській кар'єрі

Наставник збірної України - про майбутні Ігри в Пекіні

Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра очікує на складні гонки у рамках Олімпійських ігор-2022, які відбудуться в лютому наступного року у Пекіні.

Про це заявив сам фахівець.

"Можу сказати, що майбутня Олімпіада буде, напевно, найскладнішою в моїй тренерській кар'єрі. В першу чергу тому, що ми не знаємо умов, які на нас там чекають, і, відповідно, підготуватися до них дуже складно. Поки все, що нам доступно - усні коментарі. Але, сподіваюся, ближче до початку сезону ми отримаємо більше інформації", - сказав Санітра.

Раніше, Підручний виграв контрольну гонку збірної України.