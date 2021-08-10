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Бринзак: Дали сестрам Семеренко останній шанс

Вчора 23:42 354 0
Володимир Бринзак прокоментував майбутнє сестер Семеренко
Бринзак: Дали сестрам Семеренко останній шанс
#Семеренко, #Бринзак

Джерело - sport.ua.

Сестри Семеренко будуть мати індивідуальну підготовку до сезону.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Ми зрозуміли, що Валі і Віті потрібно робити індивідуальну підготовку. По-перше, вік (нині сестрам по 35 — прим). По-друге, новий-старий тренерський штаб на чолі з Урошем Велепцем дає навантаження, розраховані на біатлоністок, які починають або перебувають у розквіті кар’єри. А сестрам ми дали змогу потренуватися під керівництвом особистого тренера Григорія Шамрая, щоб вони відчули свої сили і крізь виступ на літньому чемпіонаті України у вересні зрозуміли, чи зможуть потрапити на Олімпіаду в Пекін. Ми мали це зробити з поваги до їх кар’єри. Дали дівчатам останній шанс, щоб вони спробували. Вийде — прекрасно", - відзначив Бринзак.

Нагадаємо, Підгрушна вийшла заміж і змінила прізвище.

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