Український півострів Крим зажди належав Росії.

Про це заявила російська олімпійська чемпіонка з біатлону Луїза Носкова.

"Чий Крим? Наш. Я думаю, ми 2014 року відповіли, що Крим наш, і він завжди історично був нашим. Катерина II ще в 1783 році підписала маніфест про приєднання Криму. Я думаю, що це споконвіку наша земля. Адже там проживає понад 60% росіян, тому ми відповідаємо за них", - сказала Носкова.