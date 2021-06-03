Росіянка Ушкіна перейшла до збірної Румунії

IBU затвердив трансфер 24-річної біатлоністки

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ухвалив перехід росіян Наталії Ушкіної та Дмитра Шамаєва в збірну Румунії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

24-річна Ушкіна і 25-річний Шамаєв вже отримали громадянство Румунії, для виступу за нову збірну їм необхідно було отримати дозвіл від IBU.

Минулого року IBU посилив правила зміни спортивного громадянства, для виступу за нову збірну атлети повинні надати переконливі свідчення своєї близькості до нової країни.

Ушкіна в квітні завоювала три медалі на чемпіонаті Росії, в тому числі золото в гонці переслідування. У юнацькому віці біатлоністи залучалися до збірної, на дорослому рівні за головну команду країни вони не виступали.

Відзначимо, що в минулому році Ушкіна хотіла прийняти українське громадянство, однак отримала відмову від Федерації біатлону України.

Раніше, збірна України розпочала перший тренувальний збір.