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Бринзак: В Україні Сидорова тренується за свої кошти

Сьогодні 18:25 440 0
Розмови з приводу переїзду росіянки розпочалися ще рік тому
Бринзак: В Україні Сидорова тренується за свої кошти
#Бринзак

Джерело - suspilne.media.

В Україну російська біатлоністка Дар'я Сідорова переїхала за ініціативи її колишнього тренера Романа Зубрилова.

Про це заявив гоова федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"У неї був тренер Роман Зубрилов, який уже, на жаль, помер. Він дуже хотів, щоб вона була тут, виступала. Домовлявся з українськими тренерами, це була його ініціатива. Після того, як він помер, вона дуже захотіла сюди переїхати та тренуватися, як він хотів. Це розпочалося ще більше року тому.

Ще нікого немає, немає ніяких питань. Вона приїхала в Україну, тренується за свої кошти, немає жодного переходу. Про це не треба навіть і говорити, бо це роздувається і ні про що.

Для того, щоб вона могла виступати та отримати громадянство, потрібно тренуватися, виступити на чемпіонаті України, відібратися у команду, і тоді, можливо, виступати за Україну. Але для цього треба пройти довгий шлях, і все ще тільки на самому початку. Тут немає взагалі ніякої теми, щоб говорити.

Виступи в Україні Сідорова може розпочати з літнього чемпіонату України з біатлону. На ньому зможуть змагатися біатлоністи з інших країн, і за словами Бринзака, росіянка також там виступить, якщо матиме бажання.

У нас відкритий чемпіонат України, там може виступати хто завгодно. У минулому році виступали спортсмени з різних країн, тому немає жодних проблем із виступом на літньому чемпіонаті.

Її запросили до Закарпатської області, вона займається нею. Коли вона пройде весь шлях і виступатиме на змаганнях українських, тоді буде про що говорити", - зазначив Бринзак.

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