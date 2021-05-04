Лідеру жіночої збірної України Юлії Джимі хвилювання завадило завоювати особисту медаль на чемпіонаті світу-2021.

Про це заявила сама біатлоністка.

"Після шоку, який я пережила на чемпіонаті світу, мені було вже настільки все одно, що я все відпустила - просто вирішила добігати сезон. І ось в Чехії все зійшлося.

На ЧС я настільки концентрувалася, що це і завадило показати гідний результат. Комусь це допомагає - знаю багатьох спортсменів, які сильно концентруються, і у них все виходить, але, мабуть, це не про мене", - сказала Джима.