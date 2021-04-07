Бринзак: Будівництво стадіону в Буковелі йде за планом

У Буковелі продовжать будувати біатлонний стадіон.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"По будівництву стадіону ми рухаємося згідно з планом, тому що всі заплановані до цього часу роботи виконані, стіну над стрільбищем зробили, траси готові. Всі інші роботи будуть виконуватися, коли розтане сніг, зайдуть гроші до замовників. В першу чергу будемо робити роллерну трасу, тунелі для стрільбища, зони спортсменів...

Що стосується змагань, то провели їх на хорошому рівні. Звичайно, бачимо проблему у відсутності резерву. Великі розриви зі спортсменами основної команди. Це потрібно виправляти, і будемо думати, як саме. Багато спортсменів команди Б захворіли на період чемпіонату, хоча ми хотіли б бачити їх в гонках", - сказав Бринзак.