Чернігівці перемогли з перевагою 1,37 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 березня, в Буковелі відбулася змішана естафета в рамках чемпіонату України з біатлону.

Чемпіонами України стала команда Чернігівської області. Сестри Валерія і Христина Дмитренко, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко пройшли гонку дуже рівно і прогнозовано здобули перемогу.

Срібні медалі завоювали біатлоністи з Сумської області в складі сестер Віти і Валі Семеренко, Романа Боровика та Дениса Насика. Тернопільська команда з Дмитром Підручним у складі стала четвертою, але програла призерам дуже багато.

Чемпіонат України з біатлону

Змішана естафета

28 березня

1. Чернігівська обл. - 1 (1) 1:10:52,6

Валерія Дмитренко 19:10,2

Христина Дмитренко 18:37,1

Артем Тищенко 17:09,4

Руслан Ткаленко 15:55,9

2. Сумська обл. - 1 (2) +1:37,3

Віта Семеренко 18:49,6

Валентина Семеренко 18:43,9

Роман Боровик 17:10,5

Денис Насико 17:45,9

3. м. Київ (3) +4:13,7

Юлія Джима 17:52,6

Олена Підгрушна 18:03,5

Данило Бабін 18:47,2

Сергій Лютий 20:23,0

Нагадаємо, Тищенко став одним з найкращих снайперів на Кубку світу.