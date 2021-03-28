Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 березня, в Буковелі відбулася змішана естафета в рамках чемпіонату України з біатлону.
Чемпіонами України стала команда Чернігівської області. Сестри Валерія і Христина Дмитренко, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко пройшли гонку дуже рівно і прогнозовано здобули перемогу.
Срібні медалі завоювали біатлоністи з Сумської області в складі сестер Віти і Валі Семеренко, Романа Боровика та Дениса Насика. Тернопільська команда з Дмитром Підручним у складі стала четвертою, але програла призерам дуже багато.
1. Чернігівська обл. - 1 (1) 1:10:52,6
Валерія Дмитренко 19:10,2
Христина Дмитренко 18:37,1
Артем Тищенко 17:09,4
Руслан Ткаленко 15:55,9
2. Сумська обл. - 1 (2) +1:37,3
Віта Семеренко 18:49,6
Валентина Семеренко 18:43,9
Роман Боровик 17:10,5
Денис Насико 17:45,9
3. м. Київ (3) +4:13,7
Юлія Джима 17:52,6
Олена Підгрушна 18:03,5
Данило Бабін 18:47,2
Сергій Лютий 20:23,0
Нагадаємо, Тищенко став одним з найкращих снайперів на Кубку світу.