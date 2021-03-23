Бринзак: З основним завданням на сезон ми впоралися

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак задоволений виступом українських біатлоністів у минулому сезоні 2020/21.

Про це заявив сам менеджер.

"Нашим основним завданням були виступи на чемпіонаті Європи та Чемпіонаті світу, і з цим ми впоралися. Звичайно, на світовій першості могли себе краще реалізувати і Підручний, і Джима. Я вважаю, що їм дещо психологічно не вдалося підвестися до виступів на чемпіонаті світу. Загалом, ми впоралися, тому що підготовка була експериментальна - не така, як ми завжди робили. Сподобалося, що тренери змогли підвести команду в найкращому функціональному стані до чемпіонату світу.

Звичайно, весь сезон ми не можемо перебувати в такій формі, тому що ми набагато відстаємо від наших спортсменів у фармакологічній підтримці, у відновлювальних засобах. Ми не знаємо що відбувається із терапевтичними довідками, із астмою (прим. у суперників), адже щоб бігти весь сезон на такому рівні дійсно потрібно спеціальне харчування чи дуже хороше відновлення, а також спортивну медицину та науку на високому рівні. У цьому ми, звичайно, відстаємо", - сказав Бринзак.