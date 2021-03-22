Бринзак: Санітра не захоче працювати з жіночою командою до Олімпіади

Раніше Бринзак говорив, що ситуація з Джимою, Підгрушною і Меркушиною відволікає Санітру

Головний тренер збірної України Юрай Санітра зосередиться на чоловічій збірній напередодні Олімпіади.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Думаю, Юрай Санітра не захоче працювати з жіночою командою до Олімпіади, тому що вони тренуються хто де. Він не зможе впливати на стан підготовки Джими, Підгрушної, Меркушіної, а потім йому потрібно буде цю команду формувати на Олімпійські ігри", - заявив функціонер.

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"Можна втратити цей час, і чоловіки через це не будуть так ефективно готуватися. Тому, можливо, і правильно, що він зосередиться на чоловічій команді, і щоб на Олімпіаді у них все-таки з'явилися медалі", - сказав Бринзак.

Раніше Бринзак говорив, що ситуація з Джимою, Підгрушною і Меркушиною відволікає Санітру