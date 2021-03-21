Підручний фінішував 27-им у масстарті на Кубку світу

Цією гонкою завершився розіграш Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся чоловічий масстарт.

Українець Підручний припустився по промаху на кожному вогневому рубежі. У підсумку він фінішував 27-им.

Перемогу у гонці здобув француз Сімон Детьє. Росіянин Едуард Латипов та норвежець Йоганнес Бо відповідно посіли друге та третє місця. Відзначимо, що Йоганнес Бо виграв Великий кришталевий глобус.

Кубок світу з біатлону

Десятий етап, Естерсунд (Швеція)

Масстарт, чоловіки

21 березня

1. Сімон Детьє (0+1+1+0) 35:43,7

2. Едуард Латипов (0+0+2+0) +8,9

3. Йоганнес Тгнгнес Бо (1+1+0+1) +17,5

...

27. Дмитро Підручний (1+1+1+1) +2:36,7

Нагадаємо, збірна України зберегла квоту у п’ять біатлоністів на Кубок світу.