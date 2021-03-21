Джима посіла 12-е місце у масстарті на Кубку світу

Сильний вітер суттєво заважав спортсменкам на вогневих рубежах

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий масстарт.

Дуже складна гонка була для всіх учасниць. Сильний вітер їм заважав на вогневих рубежах. Джима нлежачи двічі в нуль відстрілялася та захопила лідерство у гонці. А от на першій стійці припустилася чотирьох промахів і опустилася на 14-е місце. На останній стрільбі Джима промахнулася один раз. У підсумку українка фінішувала 12-ою.

Перемогу у гонці здобула норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл. Білоруска Дінара Алімбекова та Франциска Пройс відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону

Десятий етап, Естерсунд (Швеція)

Масстарт, жінки

21 березня

1. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (0+1+3+1) 34:53,1

2. Дінара Алімбекова (1+2+0+3) +6,9

3. Франциска Пройс (0+1+4+1) +11,1

...

12. Юлія Джима (0+0+4+1) +56,6

Нагадаємо, збірна України зберегла квоту у п’ять біатлоністів на Кубок світу.