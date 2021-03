Мас-старти на Кубку світу перенесені через сильний вітер в Естерсунді

Мас-старти на етапі Кубка світу в шведському Естерсунді перенесені через погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба IBU

Планувалася, що жіноча гонка розпочнеться о 14:00, чоловіча - в 16:30.

Але через сильний вітер у районі стадіону організатори прийняли рішення відкласти гонки.

Згідно з оновленим розкладом жіночий мас-старт почнеться о 16:30, чоловіча гонка стартує о 18:15.

🚨NEW START TIMES🚨



Due to strong winds in Oestersund, today's mass start competitions have been postponed to later in the day.



Women Mass Start: 15:30 (CET), Men Mass Start 17:15 (CET)



📸 Manzoni/IBU | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/Fb2OMV64lQ