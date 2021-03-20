Легрейд виграв персьют, Підручний у ТОП-20

Джерело - Чемпіон.
У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася чоловіча гонка переслідування.
Перемогу у гонці здобув норвежець Стурла Легрейд, який випередив Йоганнеса Бо. Трійку замкнув італієць Лукас Гофер.
Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який посів 13-е місце з трьома колами штрафу.
Кубок світу з біатлону
Десятий етап, Естерсунд (Швеція)
Гонка переслідування, чоловіки
20 березня
1. Стурла Легрейд (1+0+1+0) 32:40,5
2. Йоганнес Бо (0+0+0+3) +22,6
3. Лукас Гофер (1+0+2+1) +32,4
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13. Дмитро Підручний (0+0+1+2) +1:52,1
33. Богдан Цимбал (1+0+3+0) +3:31,0
37. Антон Дудченко (1+0+0+2) +3:58,2
50. Артем Тищенко (0+1+1+2) +4:39,3+1) +4:21.3
Раніше Рейселанн-Ольсбу виграла гонку переслідування.