Легрейд виграв персьют, Підручний у ТОП-20

Раніше Рейселанн-Ольсбу виграла гонку переслідування

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася чоловіча гонка переслідування.

Перемогу у гонці здобув норвежець Стурла Легрейд, який випередив Йоганнеса Бо. Трійку замкнув італієць Лукас Гофер.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який посів 13-е місце з трьома колами штрафу.

Кубок світу з біатлону

Десятий етап, Естерсунд (Швеція)

Гонка переслідування, чоловіки

20 березня

1. Стурла Легрейд (1+0+1+0) 32:40,5 2. Йоганнес Бо (0+0+0+3) +22,6 3. Лукас Гофер (1+0+2+1) +32,4 ... 13. Дмитро Підручний (0+0+1+2) +1:52,1 33. Богдан Цимбал (1+0+3+0) +3:31,0 37. Антон Дудченко (1+0+0+2) +3:58,2 50. Артем Тищенко (0+1+1+2) +4:39,3+1) +4:21.3

Раніше Рейселанн-Ольсбу виграла гонку переслідування.