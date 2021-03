Збірна України зберегла квоту у п’ять біатлоністів на Кубок світу

На етапі Кубка світу у шведському Естерсунді відбулася остання гонка, окуляри за яку йшли в рейтинг.

Про це повідомляє xsport.ua.

У жіночому загальному заліку Кубка світу Україна посіла сьоме місце. У чоловічому українці стали восьмими.

Завдяки цій позиції, в наступному сезоні змагань Україна знову зможе представляти по 5 спортсменів. Щоб підвищити квоту до 6 представників, "синьо-жовтим" було необхідно піднятися в ТОП-5.

Лідерами обох заліків стали представники Норвегії, які завоювали Кубок націй втретє.

