 Гофер виграв спринт на Кубку світу у Швеції, Підручний - 34-й | Біатлон | Champion.com.ua
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Гофер виграв спринт на Кубку світу у Швеції, Підручний - 34-й

Сьогодні 17:46 223 0
До чоловічої гонки переслідування відібралися четверо українців
Гофер виграв спринт на Кубку світу у Швеції, Підручний - 34-й
#Підручний, #Прима

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся чоловічий спринт.

Збірна Україна у гонці була представлена -  Дмитро Підручним, Артемом Примою, Богданом Цимбалом, Антоном Дудченком і Артемом Тищенко.

Найкращий результат серед українців у Дмитра Підручного, який з двома промахами прийшов 34.

Перемогу у гонці здобув італієць Лукас Гофер, який на 4 секунди випередив представника Швеції Себастьяна Самуельссона. Норвежець Тар’є Бо став третім.

До чоловічої гонки переслідування відібралися четверо українців - Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Кубок світу з біатлону
Десятий етап, Естерсунд (Швеція)
Спринт, Чоловіки
19 березня
1. Лукас Гофер (Італія, 0+0) 22:27.1
2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +4.0
3. Тар’є Бо (Норвегія, 0+0) +14.4
4. Сімон Дестьйо (Франція, 0+0) +22.4
5. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+1) +28.6
6. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +31.9
...
 
34. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:35.8
48. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:04.3
50. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +2:05.2
57. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +2:20.3
83. Артем Прима (Україна, 2+2) +3:07.3

Раніше, Підгрушна посіла 35-е місце у спринті на Кубку світу.

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