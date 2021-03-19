Джерело - Чемпіон.
У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся чоловічий спринт.
Збірна Україна у гонці була представлена - Дмитро Підручним, Артемом Примою, Богданом Цимбалом, Антоном Дудченком і Артемом Тищенко.
Найкращий результат серед українців у Дмитра Підручного, який з двома промахами прийшов 34.
Перемогу у гонці здобув італієць Лукас Гофер, який на 4 секунди випередив представника Швеції Себастьяна Самуельссона. Норвежець Тар’є Бо став третім.
До чоловічої гонки переслідування відібралися четверо українців - Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.
Раніше, Підгрушна посіла 35-е місце у спринті на Кубку світу.