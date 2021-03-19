До чоловічої гонки переслідування відібралися четверо українців

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся чоловічий спринт.

Збірна Україна у гонці була представлена - Дмитро Підручним, Артемом Примою, Богданом Цимбалом, Антоном Дудченком і Артемом Тищенко.

Найкращий результат серед українців у Дмитра Підручного, який з двома промахами прийшов 34.

Перемогу у гонці здобув італієць Лукас Гофер, який на 4 секунди випередив представника Швеції Себастьяна Самуельссона. Норвежець Тар’є Бо став третім.

До чоловічої гонки переслідування відібралися четверо українців - Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Кубок світу з біатлону

Десятий етап, Естерсунд (Швеція)

Спринт, Чоловіки

19 березня

1. Лукас Гофер (Італія, 0+0) 22:27.1

2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +4.0

3. Тар’є Бо (Норвегія, 0+0) +14.4

4. Сімон Дестьйо (Франція, 0+0) +22.4

5. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+1) +28.6

6. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +31.9

...

34. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:35.8

48. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:04.3

50. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +2:05.2

57. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +2:20.3

83. Артем Прима (Україна, 2+2) +3:07.3

Раніше, Підгрушна посіла 35-е місце у спринті на Кубку світу.