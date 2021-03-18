Визначилися склади на заключний етап Кубку світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 березня, відбудеться жіноча та чоловіча спринтерські гонки на заключному етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді.

Юлія Джима першою з представниць України вийде на старт спринтерської гонки. Їй дістався 8-й стартовий номер. Також спринт побіжать Дар'я Блашко (26-й), Олена Підгрушна (47-й), Валя Семеренко (87-й), Анастасія Меркушина (90-й).

На чоловічий спринт серед українців першим вийде Дмитро Підручний. У нього 2-й стартовий номер. У гонці також візьмуть участь Артем Прима (14-й), Богдан Цимбал (59-й), Антон Дудченко (61-й) і Артем Тищенко (90-й).

Початок жіночої гонки - о 13:30 за київським часом, чоловічий - о 16:30.

Нагадаємо, п'ятиразовий чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри.