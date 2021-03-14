Нашу збірну представляли Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

У чеському місті Нове-Место у рамках дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України у цій гонці представляли - Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал. Наші спортсмени посіли десяте місце.

Перемогу здобули представники шведи, другі - норвежці. Трійку замкнули американські біатлоністи.

Кубок світу з біатлону

Дев'ятий етап, Нове-Место (Чехія)

Одиночна змішана естафета

14 березня

1. Швеція (0+7) 37:41,4 2. Норвегія (0+6) +1,5 3. США (0+7) +26,1 ... 10. Україна (1+6) +1:33,9

Нагадаємо, Норвегія здобула перемогу у змішаній естафеті в Нове-Место.