Джерело - Чемпіон.
У чеському місті Нове-Место у рамках дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася одиночна змішана естафета.
Збірну України у цій гонці представляли - Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал. Наші спортсмени посіли десяте місце.
Перемогу здобули представники шведи, другі - норвежці. Трійку замкнули американські біатлоністи.
Кубок світу з біатлону
Дев'ятий етап, Нове-Место (Чехія)
Одиночна змішана естафета
14 березня
1. Швеція (0+7) 37:41,4
2. Норвегія (0+6) +1,5
3. США (0+7) +26,1
...
10. Україна (1+6) +1:33,9
Нагадаємо, Норвегія здобула перемогу у змішаній естафеті в Нове-Место.