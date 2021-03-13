Збірна України назвала склад на змішану естафету та одиночний мікст

Визначився склад збірної України

Став відомий склад збірної України на два заключні старти дев'ятого етапу Кубка світу в Нове-Место - змішану естафету та одиночний мікст.

Про це повідомляє Суспільне.

Склад збірної України на змішану естафету:

Дар'я Блашко - Юлія Джима - Артем Прима - Дмитро Підручний

Відзначимо, що збірна України вже бігла змішану естафету таким складом у сезоні-2020/21. На етапі Кубка світу в Обергофі українці фінішували 10-ми із відставаннями у 1:10 хвилини (1 коло штрафу заробив Артем Прима на третьому етапі).

Склад збірної Україн на одиночний мікст:

Анастасія Меркушина - Богдан Цимбал

Нагадаємо, Джима фінішувала 15-ю у гонці переслідування Кубку світу.