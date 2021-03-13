Норвежка стала першою з 2013 року володаркою Великого кришталевого глобуса

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф достроково виграла Великий кришталевий глобус Кубка світу сезону-2020/21.

Екхофф здобула перемогу у гонці переслідування на етапі Кубка світу в Нове-Место. Її найближча суперниця в загальному заліку норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн фінішувала 4-ю.

Після цієї гонки на рахунку Екгофф 1043 очка, в Ольсбу-Рейселанн - 903.

Екхофф стала першою з 2013 року володаркою Великого кришталевого глобуса з Норвегії - тоді перемогла Тура Бергер.

Нагадаємо, Джима фінішувала 15-ю у гонці переслідування Кубку світу.