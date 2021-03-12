Джима: Гонка доволі-таки непогана

Українська біатлоністка оцінила результати спринту на етапі Кубка світу у Чехії.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Вважаю, що гонка доволі-таки непогана: два нулі для спринту – це дуже добре (сміється). Траса якась незрозуміла – не знаєш де краще їхати: ліворуч, праворуч чи посередині, адже всюди вона різна, не знаєш де лижі будуть краще котити. Те, що пов’язано з погодними умовами, то дуже навіть терпимо. На рубежі вітру не було, тому вдалося відпрацювати чисто.

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Що стосується вечірніх гонок, то мені більше подобається стартувати в першій половині дня, тому що до вечора довго чекати, не знаєш чим цілий день зайнятися. Але, загалом, ми вже звикли виходити на старту як вранці, так і ввечері", - розповіла Джима.