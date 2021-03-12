Расторгуєвс порушив правила повідомлення про своє місцеперебування

Латвійський біатлоніст Андрейс Расторгуєвс тимчасово відсторонений від змагань через потенційне порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє biathlonworld.com.

BIU прийнято рішення тимчасово відсторонити Расторгуєва в зв'язку з тим, що він тричі протягом дванадцяти місяців порушив правила повідомлення про своє місцеперебування, як це визначено у Всесвітньому антидопінговому кодексі.

Спортсмен зобов'язаний правильно зареєструвати і детально описати своє місцеперебування, щоб його можна було знайти для тестування поза змаганнями в будь-який момент часу.

Нагадаємо, що півтора місяця тому, в рамках ЧЄ-2021, латвійський біатлоніст завоював золото в індивідуальній гонці.

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