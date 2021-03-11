Санітра: Велике навантаження вплинуло на фізичний стан Прими

Фізичний стан Артема Прими, який пропустив естафету в Нове-Место через проблеми зі здоров'ям, засмучує тренерський штаб збірної України.

Про це заявив головний тренер Юрай Санітра.

"Трохи засмутив нас фізичний стан Артема Прими, але треба розуміти, що у нього за три тижні було 10 важких стартів на чемпіонатах Європи та світу. Тому ми розуміємо, що йому потрібно трохи відпочити, щоб міг гідно виступити і в кінці сезону.

Велике навантаження вплинуло на його фізичний стан. Тому будемо дивитися кожен день до старту і перед ними, як він буде почуватися. Я думаю, що будемо приймати рішення тільки в день старту", - сказав Санітра.